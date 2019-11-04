Больше в лес ходить не надо: в поезде "Укрзализныци" обнаружили жуткую находку, фото

Пассажиры обнаружили в поезде "Укрзализныци" грибы, которые растут из стены из-за высокой влажности между вагонами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пользователя Facebook Егора Клецова.

Судя по фото, оно было сделано в коридоре или тамбуре поезда. Также на фото заметна неочищенная монтажная пена на месте "утепления".

По словам автора публикации, грибы были обнаружены в поезде, который ехал по маршруту Запорожье – Бердянск.

"XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск. Грибнику на заметку", - написал он.

Пользователи под публикацией пошутили о "чистоте" поездов перевозчика, а также о предыдущем руководстве, которое не смогло обеспечить адекватные санитарные условия для пассажиров в дороге.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажиры заметили клопов в вагоне-люкс пассажирского поезда "Укрзализныця", который направлялся в Киев.