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В Киеве водитель-хам унижает женщин из АТО: в сети волна гнева

вторник, 05 ноября 2019, 14:04
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В сети опубликовали фотографию водителя маршрутного такси в Киеве, который унижает женщин-участниц АТО на Донбассе.

Снимок опубликовал пользователь Twitter CynicalRomantic.

По его словам, водитель насмехается над женщинами, которые предъявляют ему удостоверение участника боевых действий. Он утверждает, что якобы, женщины купили УБД и не могли воевать на Донбассе.

Автор отметил, что "герой" публикации работает на маршруте 189 в Киеве.

"Вот этот "человек" - водитель маршрутки 189, Киев, любит высмеивать на всю маршрутку молодых женщин, которые показывают ему УБД – якобы, оно в них купленное, и в АТО они быть не могли", - отметил он.

Пользователи сетей призвали применить радикальные меры к водителю-хаму.

Как сообщал "Апостроф", ранее водитель маршрутки в Днепре получил урок за неучтивое отношение к участнику боевых действий.

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