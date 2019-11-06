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"Совок" в головах: в сети показали, как сотрудники ГБР "отмечают" день рождения Трубы

среда, 06 ноября 2019, 19:33
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В сети опубликовали фото с якобы расписанием поздравления с днем рождения директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщает главный редактор проекта "Исландия" Сергей Гришин на своей странице в Facebook.

Согласно информации с официальных источников, Труба отмечает свой день рождения 6 ноября. Однако, как говорится в обнародованном списке, коллеги планируют поздравлять его 7 ноября.

"Что вы знаете про "совок" в головах? У директора ГБР День рождения. Работники аппарата Романа Трубы составили расписание, кто в какое время его поздравляет", - написал Гришин.

Пользователи сети высмеяли такой подход к празднику.

Как сообщал "Апостроф", в сеть слили фото с празднования дня рождения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

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