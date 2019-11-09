Фарион отличилась скандальным заявлением о русскоязычных бойцах ВСУ: опубликовано видео

Украинский политик и общественный деятель Ирина Фарион заявила, что не существует русскоговорящих украинцев.

Видео с программы "Юркевич. Акценти" разместила на своем YouTube-канале сама Фарион.

Она подчеркнула, что в Украине нет русскоговорящих украинцев, и разделила людей на категории. По ее мнению, кто говорит в Украине на русском языке - москаль. На утверждение ведущей, что бойцы ВСУ, которые воюют на Донбассе и говорят на русском не могут быть москалями, Фарион ответила, что могут.

"Могу я их запросто назвать москалями. А почему вы говорите на русском? Вы живете на какой земле, на украинско? Вы какой хлеб едите? Тарас Шевченко вас как называл? Людей, которые служили в московской армии он называл Москалями. Тарас Шевченко называл, а мне нельзя?", - ответила Фарион.

Она также подчеркнула, что те, кто говорят на русском, общаются на языке врага. Как отметила политик, родной язык это граница. Она также назвала ленивыми тех, кто не выучил свой родной язык.

Видео смотреть с 20:21 минуты

Как сообщал "Апостроф", легенда "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский считает, что жители Украины должны стремиться к тому, чтобы перейти на украинский язык.