В "​Темп-3000" ответили на критику о бронежилетах

Общество с ограниченной ответственностью "Научно производственное предприятие "Темп-3000" категорически отвергает все обвинения о качестве своей продукции, которые распространяются в СМИ, и отмечает, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в официальном сообщении на странице компании в Facebook.

"Все бронежилеты и шлемы производства компании соответствуют Техническим условиям, утвержденным еще в 2003 году и с тех пор изменения, которые происходили в конструкции бронежилетов, были направлены только на повышение эксплуатационных характеристик изделий", - отмечается в компании.

Кроме того, в компании добавили, что 4 марта 2019 года между Министерством обороны Украины и "Темп-3000" был заключен договор о поставке для государственных нужд материально-технических средств вещевой службы (за средства Государственного бюджета Украины) № 286/3/19/56 - индивидуального обмундирования (35810000-5) (Бронежилет "Корсар м3с-1-4" в маскировочном рисунке ММ-14 с комплектом итогов).

"Согласно пункту 1.2. Договора требования, согласно которым производится товар, определяются техническими условиями ТУ У 18.2-31778043.046-2003, с изменениями №№1-11 (зарегистрированные Госстандартом Украины № 804/000039 от 25.12.2003 г.. и Военстандартом № 000042 от 30.01.2004 г..) и соответствующим образцом-эталоном. Кроме того ч. 2 п. 1.2. договора предусмотрено, что ГОСТ и ГОСТ применяются в части, которой не противоречат Техническим условиям или техническим спецификациям или Техническим описаниям на изделие (товар), утвержденным в установленном порядке", - сообщили в "Темп-3000".

Также в компании отмечают, что согласно договору №286/3/19/56 четко предусмотрено, что бронежилеты "Корсар м3с-1-4" изготавливаются по ТУ У 18.2-31778043.046-2003 с изменениями №1-11 и должны отвечать образцу - эталона, который утверждается первый раз, для того чтобы Предприятие было допущено к процедуре тендерных закупок, и второй раз перед подписанием Договора на поставку продукции, а ГОСТ и ГОСТ применяются только в случае, если они не противоречат Техническим условиям ТУ у 18.2-31778043.046-2003.

Особое внимание в компании обратили и на то, что в ТУ У 18.2-31778043.046-2003, указано, что климатическое исполнение изделий осуществляется по ГОСТ 15150 - В 1.1. (Условия эксплуатации изделий с учетом влияния климатических факторов окружающей среды), в п. 1.1 которого предусмотрено, что этот стандарт должен применяться при проектировании и изготовлении изделий. "В частности, он должен применяться при составлении технических заданий на разработку модернизацию изделий, а также при разработке государственных стандартов и технических условий, устанавливающих требования в части воздействия климатических факторов внешней среды для группы изделий, а при отсутствии указанных групповых документов - для отдельных видов изделий, которые тестировались при влажности 70% при 15°С (среднегодовое значение) и 98% при 25°С (максимальное значение)", - добавили в компании.

В "Темп-3000" также отметили, что квалификационные испытания бронежилетов 2003 года включали следующие проверки их соответствия требованиям п. 1.6.5 ТУ У 18.2-31778043.046-2003 - "изделия должны сохранять защитные свойства в условиях эксплуатации: диапазон температур воздуха от минус 40Сº до 40Сº и в случае атмосферных осадков", а именно - путем дождевания бронежилета в вертикальном положении, что позволяет воде стекать вниз с интенсивностью дождя 3 мм/мин. в течение 5 мин, дополнительно при квалификационных испытаниях были проведены тесты на осколкостийкость мягкого баллистического пакета.

Дополнительно в НПП "Темп-3000" добавили, что перед регистрацией ТУ У 18.2-31778043.046-2003 Военстандартом Министерства обороны Украины в 2004 году, предприятие согласовало с Главным военным представительством МОУ "Методику определения устойчивости бронежилетов "Корсар М3" (ТУ У 18.2-31778043.046 -2003) к воздействию атмосферных осадков (дождевание) при квалификационных испытаниях", в которой четко определены интенсивность дождевания 3мм/мин и время дождевания 5 мин.

"Как видно из вышеизложенного, а также учитывая, что с 2003 года по 2019 год к нам, как производителя бронежилетов, изготовленных по ТУ У 18.2-31778043.046-2003, Министерства обороны Украины не было замечаний и к предприятию не поступало повышенных требований, бронежилеты, которые в 2003 году были поставлены на серийное производство в соответствии с квалификационными испытаниями, и все последующие партии бронежилетов, которые выпускались с 2003 года по 2019 год имеют одинаковый баллистический состав, и соответствуют баллистической стойкости в соответствии с ТУ У 18.2-31778043.046-2003 и утвержденным Производителем требованиям при воздействии атмосферных осадков", - отмечается в сообщении.

Таким образом, по мнению компании, ООО "НПП "Темп-3000" в 2019 году поставило продукцию, а именно бронежилет "Корсар м3с-1-4", который полностью соответствует требованиям договора о поставке для государственных нужд материально-технических средств вещевой службы № 286/3/19/56 от 04.03.2019 и техническим условиям ТУ У 18.2-31778043.046-2003 с изменениями №№1-11 и имеющемуся образцу-эталону.