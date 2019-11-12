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Под Радой более трех тысяч селян провели митинг с требованием завершить земельную реформу

вторник, 12 ноября 2019, 15:47
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Более 3000 представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев под Верховной Радой призвали народных избранников исполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом пишет УНИАН.

Акция в поддержку земельной реформы продолжалась под лозунгами "Моя земля - мое дело!", "Нет черному рынку земли", "Граждане имеют право распоряжаться своим имуществом!".

Инициатором акции "Требуем земельной реформы!" выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев. Среди первоочередных требований митингующих - введение свободного оборота земель сельхозназначения, возможность владельцев земельных участков распоряжаться своим имуществом, передача государственных земель общинам, ликвидация теневого рынка земли и прекращение серых схем продажи.

"Цель акции - донести народным избранникам и правительству мнения владельцев паев, которые не могут полноценно распоряжаться своей собственностью уже более 18 лет. Они лишены возможности получить за свои наделы справедливую рыночную цену из-за действия моратория на продажу и вынуждены в случае необходимости продавать паи по непонятным схемам по заниженной стоимости", - сообщил председатель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Лывч.

По подсчетам организаторов акции, только за последние два года серым схемам продано более 460 тысяч га, а в общей сложности более 1 млн га сельскохозяйственной земли.

"Земельная реформа - это о справедливости. Каждый украинец должен иметь право распоряжаться собственным имуществом. Вы можете не продавать землю, никто не заставляет это делать. Но открытие рынка побуждает к нормальной конкуренции, к росту арендной платы, и люди смогут получить справедливую цену за свой пай. Земельную реформу нужно завершать. Рынок существует все эти 18 лет, однако обслуживается серыми и черными схемами", - рассказывает Галина Сергеевна Бондаренко, владелица земельного пая и общественная активистка.

"На сегодня в стране насчитывается 41,3 млн га сельхозземель. Из них 37 млн га - под мораторием. При этом 27,7 млн га этих земель - уже в частной собственности. В результате, почти 7 млн украинцев владеют землей, которой они не могут распоряжаться в полной мере", - резюмирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.

Представители местных общин констатируют, что суть земельной реформы заключается не только в праве людей продавать собственные паи. Нужно навести порядок с остальной сельскохозяйственной землей, которая часто обрабатывается непонятно кем и на каких основаниях. Снятие моратория начнет процессы передачи государственных земель местным общинам, что будет способствовать развитию сельской местности, созданию рабочих мест, появлению финансовых источников благоустройства территорий, улучшению сельской инфраструктуры.

В период с 2016 года земель государственной и коммунальной форм собственности уменьшилось на 10%. Если 3 года назад их насчитывалось 10,5 млн га, по состоянию на октябрь 2019-му осталось уже 9,4 млн га.

"Земельные ресурсы являются одними из основных источников поступлений в бюджет местных общин. Их полная инвентаризация и передача в непосредственное распоряжение общины позволит наполнить бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры села", - комментирует Елена Журавель, председатель одной из ОТГ в Черниговской области.

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