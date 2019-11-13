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Топ-чиновник налоговой устроил пьяное ДТП в Харькове и сбежал: фото и видео

среда, 13 ноября 2019, 13:19
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Нетрезвый чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин на этих выходных в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщил харьковчанин Олег Коваленко на своей странице в Facebook.

Вечером мужчина припарковал авто на улице Гуданова в районе метро Пушкинская и зашел в кафе выпить кофе. Через несколько минут выбежал на звук сигнализации и увидел, как от его уже изуродованной машины отъезжает Hyundai Tucson.

догоняю машину, которая как раз остановилась на перекрестке с Пушкинской, потому что там было много пешеходов и красный свет на светофоре горел. Встаю перед капотом и блокирую машину. За рулем сидит тело, которое, сразу видно, пьяное в сопли . Сначала просто сидел в машине, потом попытался уехать. Пришлось бить по капоту, чтобы он не задавил меня. Я сразу начал звонить 102 и вызвать экипаж полиции. Тут он понял, что скрыться не получится и вышел из машины. Шатаясь, решил уточнить, что там произошло", - написал Коваленко.

В машине сидели двое: мужчина и его жена. Нетрезвый водитель сначала предложил пострадавшему мужчине деньги, чтобы тот не вызвал патрульный экипаж. А потом начал щеголять влиятельными знакомствами в Киевском райотделе полиции города. В то время за руль пересела его жена, которая тоже выглядела пьяной. Женщина пыталась скрыться с места происшествия, задержать ее удалось правоохранителям. Лагутин проходить тест на алкоголь отказался, а у его жены Инессы обнаружили 2.54 промилле при норме 0.2. Также выяснилось, что именно она является владелицей Hyundai Tucson 2018 выпуска. Машину приобрела год назад в ноябре.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 2 сентября на Киевщине нетврезий экс-полковник СБУ за рулем автомобиля устроил ДТП.

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