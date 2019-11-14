На Волыни проходит масштабная операция против нелегальных добытчиков янтаря: опубликованы фото

На территории Володимирецкого и Дубровицкого районов Ровенской области сотрудники полиции и СБУ провели десятки обысков и задержаний, изъято большое количество янтаря, мотопомпы, деньги и огнестрельное оружие.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации полиции в Ровенской области.

В ходе операции по противодействию незаконному промыслу полицейские в урочищах Мосты и Вельхив на территории Володимирецкого района изъяли две мотопомпы кустарного производства и оборудование для добычи янтаря. А вблизи села Осова Дубровицкого района в урочище "Бохинь" была обнаружена еще одна мотопомпу и автомобиль "УАЗ". На этой же копальне был задержан 25-летний местный житель, который сейчас дает показания следователям.

"Мотопомпы, оборудование и транспортное средство доставлены на территории отделений полиции. По фактам нарушения правил охраны недр начаты досудебные расследования по уголовным производствах по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

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По данным местного издания "Ровно Вечернее", сотрудники Службы безопасности Украины в Дубровицком районе провели более десятка обысков и задержаний, во время которых было изъято большое количество янтаря, мотопомпы, деньги и огнестрельное оружие.

Как сообщал "Апостроф", в Верховной Раде во вторник, 12 ноября, был принят законопроект, который предлагает дополнение Уголовного кодекса ответственностью в сфере добычи янтаря.