Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российскую "птичку" со смертельным грузом: фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат, который мог атаковать позиции подразделений ВСУ на Горловском направлении.
Об этом сообщили на странице штаба ООС в соцсети Facebook.
Как сказано в сообщении, вражеский БПЛА был сбит из стрелкового оружия благодаря действиям наблюдателей и расчета дежурных.
"При падении на нежилом участке БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о небезопасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - уточнили в штабе ООС.
Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.
Как сообщал "Апостроф", на границе с РФ российские войска атаковали позиции украинских солдат с воздуха и ранили одного бойца.