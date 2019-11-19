Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российскую "птичку" со смертельным грузом: фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат, который мог атаковать позиции подразделений ВСУ на Горловском направлении.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в соцсети Facebook.

Как сказано в сообщении, вражеский БПЛА был сбит из стрелкового оружия благодаря действиям наблюдателей и расчета дежурных.

"При падении на нежилом участке БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о небезопасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - уточнили в штабе ООС.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Как сообщал "Апостроф", на границе с РФ российские войска атаковали позиции украинских солдат с воздуха и ранили одного бойца.