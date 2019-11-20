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В Украине взлетят тарифы на отопление и горячую воду: сколько придется платить

среда, 20 ноября 2019, 10:42
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Стало известно, что в Украине повысятся цены на горячу воду и отопление для населения.

Об этом сообщают "ФАКТЫ".

Это связано с отменой ограничения стоимости тепла и воды №560, которое было принято правительством Владимира Гройсмана.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский уверен, что такое решение приведет к росту цены на отплление и воду.

"С этой целью и снимаются ограничения. При этом, как всегда, ссылаются на то, что, мол, свободный рынок в дальнейшем снизит цены. Однако никакого рынка в поставках отопления и горячей воды в Украине нет. Эти поставки осуществляют компании-монополисты. Никакой конкуренции в этой сфере не существует, и люди не могут выбирать поставщиков", - считает он.

С таким мнением соглашаются и другие эксперты.

"Конечно, принятое решение повлияет на тарифы, - сообщил основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко, - Очевидно, что именно для этого Кабмин и отменил постановление о вводе предельных ограничений тарифов на тепло и горячую воду. Думаю, учитывая, что цена на тепловую энергию для населения до ввода ограничения была 1807 грн за 1 Гкал, следует ожидать роста тарифов минимум на 20−24%".

Однако некоторые эксперты не столь однозначны в своих прогнозах.

"Сейчас назвать цифру, на сколько вырастет цена отопления и горячей воды, трудно, - высказал свое мнение эксперт Центра "Ейдос" Виктор Таран. - Потому что каждый город имеет свои тарифы на газ, отопление и водоснабжение. Единственное, что точно можно прогнозировать: тарифы поднимутся пропорционально, в соответствии с теми ценами, которые выставляют населению операторы услуг".

Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая объяснила повлияет ли подорожание отопления и горячей воды на другие жилищно-коммунальные услуги.

"Поскольку нет официально оглашенной структуры тарифов и их экономического обоснования, то прогноз, основанный на экономических же или математических факторах, невозможен или он будет очень приблизительным, - считает Брудницкая. - Полагаю, поставщики воспользуются ситуацией, чтобы обосновать перед Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рост своих тарифов. А там — как карта ляжет. Вероятность удовлетворения запросов поставщиков НКРЭКУ будет напрямую зависеть от отношений владельцев теплокоммунэнерго и генерирующих компаний с властью".

Эксперты отмечают и другие последствия правительственного решения.

"Тарифы, безусловно, вырастут. Также практика показывает, что в сегменте ЖКХ каждый скачок цен приводит к росту долгов за коммунальные услуги, - рассказала основатель управляющей компании "Затишна оселя" Диана Гранцева. - На сегодня задолженность населения уже составляет порядка 4 млрд грн, и ее прирост только за прошлый год составил 800 млн грн. Именно этот показатель должен быть одним из ключевых при оценке эффективности государственного управления и регулирования данного сектора экономики, где доля влияния государства, в том числе в вопросе ценообразования, достаточно велика. Люди перестают платить вообще, видя необоснованный рост тарифов и, думаю, это ключевой момент, с которым необходимо работать".

Стоит напомнить, что неожиданно отмененное постановление Кабмина от 26 июня 2019 года № 560 "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" вводило предельные ограничения тарифов на:

  • услугу по снабжению тепловой энергии для населения - 1400 грн (с НДС) за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн (с НДС) за 1 кв. м (без приборов учета).
  • услугу по горячему водоснабжению - 83,66 грн (с НДС) за 1 м куб. при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн (с НДС) за 1 м куб. при отсутствии полотенцесушителей.

Ранее стало известно, что цена газа для населения и теплокоммунэнерго в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период в текущем году, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины со следующего года.

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