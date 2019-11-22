Даже смотреть страшно: ужасы детской больницы в Харькове показали на фото

Харьковчан шокировала обстановка в местной детской больнице, которая больше похожа на заброшенное здание.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Страшная картина открылась посетителям 19 детской больницы в приемном отделении.

"У меня появилось только одно желание - отдать своего ребенка на углубленное изучение английского языка, чтоб после школы он поступил иностранный вуз и устроил свою жизнь в любой цивилизованной стране мира", - написали в сети и опубликовали фото.

На снимках видно, что в здании уже давно не проводился ремонт: вся мебель старая, стены ободраны и сыпется штукатурка.

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Как сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии интерьера детской больницы в российском городе Ярославль: пользователи сети пришли в ужас.