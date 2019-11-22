Молодой украинский офицер погиб на Донбассе: опубликовано фото бойца

22 ноября в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший лейтенант 24-летний Богдан Шацкий.

О потере сообщили на странице 15-го реактивного артиллерийского полка в Facebook.

Богдан Шацкий проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Был командиром батареи. Военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

Шацкий родился в 1995 году в селе Михля Изяславского района Хмельницкой области. Окончил Львовскую военную академию. У погибшего осталась жена Кристина.

Как сообщал "Апостроф", 20 ноября в Сумах попрощались с украинским военным Евгением Коростелевым, который умер в Харьковском военном госпитале. Он получил тяжелые травмы во время подрыва на мине в зоне боевых действий 12 ноября.