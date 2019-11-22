В Днепре со стрельбой и десятком разбитых авто ловили преступника: фото и видео

22 ноября в 16:40 в центре Днепра мужчина, который убегал от правоохранителей, устроил массовое ДТП.

Об этом сообщается на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

Водителя Land Cruiser во время спецоперации преследовала группа полицейских. На перекрестке улиц Грушевского и Шевченко мужчина решил устроить ДТП, чтобы беспрепятственно уйти. Своим авто он протаранил 10 машин.

Чтобы задержать подозреваемого, полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Авто удалось остановить лишь около Управление патрульной полиции по улице Троицкой, 2 А. По предварительной информации, на месте происшествия работали отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделения "Альфа".

Очевидцы говорят, что на заднем сиденье Land Cruiser сидела женщина.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 22 ноября, в 08.36 на ул. Старонаводницкой произошло масштабное ДТП , Porsche вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и задел 2 авто.