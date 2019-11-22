В Запорожье прямо на улице сгорел человек: фото с места жуткого ЧП

В Запорожье случился пожар в торговой овощной палатке, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Происшествие произошло 22 ноября на ул. Сталеваров Вознесеновского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит торговая овощная палатка на общей площади 10 кв. м.

В ходе ликвидации происшествия спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 40-летний реализатор. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Пресс-служба ГУ ДСНС Украины в области

Пресс-служба ГУ ДСНС Украины в области

Пресс-служба ГУ ДСНС Украины в области

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