Под Полтавой произошло кровавое нападение на семейную пару: подробности и фото

В Кобеляцком районе Полтавской области жестоко порезали ножом супругов.

Об инциденте сообщает Национальная полиция Полтавской области.

40-летний мужчина и его 42-летняя жена стали жертвами 34-летнего молодого человека. Он дружил с супругами. Когда последний раз пришел в гости, жестоко расправился со знакомыми - порезал их ножом. Пострадавших госпитализировали в Кобеляцкую районную больницу, сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали подозреваемого. С места преступления изъяли вещественные доказательства. "Кобеляцкому Потрошителю" инкреминируют покушение на умышленное убийство двух и более лиц. Мотивы совершенного правоохранители выясняют.

Как информировал "Апостроф", в Киеве в районе центрального железнодорожного вокзала один водитель напал с ножом на другого во время словесной перепалки. В результате нападения один из них получил травмы.