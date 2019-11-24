Как оккупанты убивают реки в Крыму: появились грустные фото

В оккупированном Крыму река в черте города Симферополя превратилась в свалку мусора.

Соответствующее фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% в своем аккаунте в Twitter.

"Вот так выглядит Салгир недалеко от моста на улице Толстого после чистки русла. Вполне по ГОСТу РФ сделано", - пишет блогер.

На фото видно, что русло реки захламлено досками и прочим мусором, собравшимся на небольшом перекате. Результатов чистки, которая тут якобы проводилась, совершенно не наблюдается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото из аннексированного Крыма, на которых видно, что оккупанты превратили кладбище Симферополя в свалку мусора. Кучи разного хлама собраны прямо на алее рядом с могилами.