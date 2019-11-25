Никому не нужны: в сети показали новые фото могил боевиков на Донбассе

В сети показали заброшенные захоронения безымянных боевиков ДНР, которые находятся на кладбище под Славянском Донецкой области.

Фото могил опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Судя по состоянию могил и по фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен. На табличках написано - "неизвестный мужчина" и примерный возраст боевика.

"Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", – написал Штефан.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети обнародовали интересные фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР.