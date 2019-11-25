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Первые жертвы зимы: в полиции уже сообщают о смертях на льду

понедельник, 25 ноября 2019, 22:05
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На Сумщине произошло первое зимнее ЧП на водоемах, из-за тонкого льда провалились и погибли два человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Погибли рыбак в селе Бездрик и житель одного из сел Лебединского района, который решил через пруд сократить дорогу домой.

Тела погибших мужчин найдены и направлены на экспертные исследования, полиция начали соответствующие проверки.

Правоохранители обращаются к жителям и гостям Сумщины с призывом быть внимательными и осторожными.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 25 ноября в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 15 лебедей .

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