Под Днепром малолетние живодеры устроили расправу над котом: фото и видео

На левом берегу Каменского в Днепропетровской области двое подростков жестоко убили кота.

Видео инцидента выложили в одной из групп в Facebook.

Черного кота несовершеннолетние встретили возле детсада №35 на 3-м микрорайоне. Начали бить животное палкой и камнем. От полученных травм кот скончался на месте.

Рядом с местом происшествия проходила пожилая женщина. Сделала ребятам замечания и приказала отпустить животное. Правонарушители ответили нецензурной бранью. Побежали в направлении магазина "Эпицентр" только тогда, когда увидели группу молодых людей постраше. Очевидцам удалось заметить, что в дин из подростков был одет во все черное и с шарфом на лице. А второй - в коричневую куртку и серые штаны, также с шарфом на лице.

Событие вызвало волну возмущения у украинцев. Пользователи утверждают, что с малолетними живодерами надо поступить так, как они поступили с котом. Люди призывают пересмотреть видео с ближайших камер наблюдения, установить личности подростков и написать заявление в полицию. Требуют, чтобы к ответственности привлекли не только несовершеннолетних, но и их родителей.

Как сообщал "Апостроф" раньше, под Киевом, в селе Письмечево Солонянского района разгорелся скандал из-за расстрела лебедей.