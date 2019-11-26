Украинская красотка стала лицом "государства в смартфоне": эффектные фото модели

Украинская модель Александра Ободянская стала лицом для демоверсии электронного удостоверения водителя.

Об этом сообщили на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

"Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет Саша Ободянская. Победительницу среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложении", - говорится в сообщении.

Накануне Министерство провело конкурс фото. Во время отбора специалисты принимали во внимание несколько факторов, в частности, реальность фотографии и соответсвие человеку, который ее опубликовал.

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Александра Ободянская - уроженка Винницы. Занимается моделингом и сотрудничает с модельным агентством AS Management. Ведет собственный блог в сети Instagram. В 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и отправилась на учебу в Польшу.

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