Чтобы не украли: сеть повеселило фото "новшества" оккупантов в Крыму

В сети появилось забавное фото из аннексированного Крыма, в Ялте одноразовый стаканчик превратили в многоразовый.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Керченский Феникс.

В пенсионном фонде возле кулера поставили лишь один одноразовый стаканчик, но чтобы никто его не выбросил и могли попить все желающие - его привязали ниткой к аппарату.

"Сверхдержава это когда в отделении Пенсионного фонда Ялты, одноразовый стаканчик сделали многоразовым..Пластиковый стаканчик привязали ниткой для того, чтобы его...не украли", - сказано в сообщении.

"Надо со своим приходить", "Не, не надо, проволочкой банку обвязал и на шнурочек. Зато эстетика, хрусталь...", "А шо, поллитровой банки уже не нашлось? Это ж классика", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированном Россией Крыму оккупанты устроили свалку прямо на кладбище.