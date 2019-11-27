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Почти 10 тысяч человек встречают зиму без отопления и воды: СМИ рассказали о ЧП в Днепропетровской области

среда, 27 ноября 2019, 12:36
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Жители поселков Гвардейское и Черкасское в Днепропетровской области накануне зимы остались без тепло- и водоснабжения, а новые областные власти обещают решить вопрос не раньше весны.

Об этом сообщает "Днепр Вечерний".

В начале 2019 года предыдущим руководством Днепр ОГА был разработан проект строительства нового водогона Вольное - Гвардейское.

"Провели тендер на Prozorro и заключили договор с победителем на строительство водогона. Согласно договору пуск первой очереди должен был состояться в 2019 году и окончание строительства в 2020 году. Даже первое финансирование от ОГА и фонда регионального развития поступило на казначейские счета. То есть почти половина людей в декабре могла увидеть в своих кранах воду и тепло в своих квартирах", - сообщает подробности издание.

Однако, как пишет СМИ, новый губернатор области Александр Бондаренко предъявил ультиматум подрядчику, выигравшему тендер на проведение работ: "Откажитесь от договора, теперь новые фирмы, более лояльные к новой власти, будут осуществлять работы. В итоге получилась ситуация, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги выделены и лежат на счетах казначейства, областная власть пытается протащить "свои" фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9000 людей".

Ситуация в поселках сложилась катастрофическая. Отопления нет не только в жилых домах, но и в детских учреждениях.

"У нас в школе учится 450 детей. Сейчас абсолютно все находятся на дистанционном обучении, самостоятельно изучая материал дома. Школьники приходят, берут задание на дом, и все усваивают сами. Детям сложно будет учиться, когда в голове мысли, что очень холодно. В холле школы +4 градуса, в кабинетах +6 +10", - говорит заместитель директора общеобразовательной школы в Гвардейском Светлана Марковна.

В заложниках новых областных властей оказались и военнослужащие 93-й военной бригады, расквартированной в Черкасском. Питьевой водой их снабжает местный санаторий, на территории которого находится единственная скважина, из которой качают пригодную для питья воду. Остальным жителям приходится воду покупать.

Как сообщают СМИ, с приходом нового руководства в Днепропетровской области полностью прекратились выплаты подрядчикам, обеспечивавшим строительство инфраструктурных объектов. Работы практически остановлены на 300 объектах.

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