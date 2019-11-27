Появились данные о судьбе собаки, над которой зверски поиздевался чиновник под Хмельницким

Собаке, которую 17 ноября хозяин-живодер, директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал к своему авто и протащил по дороге, провели несколько операций.

О состоянии пса сообщила председатель объединения по защиты животных "Спаси жизнь" Елена Голубичная в Facebook.

Барсику удалось спасти пальцы на израненных лапах. Травмы на бедрах и животе заживают медленнее. Пострадала также психика собаки.

Сейчас пес находится в кинологической службе при Нацполиции. Волонтер говорит, что нового подопечного полюбил весь персонал.

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"Апостроф" отслеживает судьбу собаки. Ранее писал о том, что сети обнародовали новое видео страшной расправы директора государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича над собакой. Мужчина привязал животное к автомобилю и тащил по дороге, пока его не остановил военный Александр Зорин.