Снегопады и умеренные морозы: синоптики дали уточненный прогноз на декабрь

Синоптики дали свежий прогноз погоды для Украины на декабрь и сообщили о снегопадах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Метеорологи дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков в декабре 2019.

"Средняя месячная температура предполагается от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что близко к средним многолетним значениям", - говорится в сообщении.

По их словам, месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 ° мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что в конце ноября в Украине ожидается потепление и мокрый снег.

Кроме того, 27 ноября, в ряде областей Украины пройдут дожди , также ожидается существенное потепление.