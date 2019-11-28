Детство строгого режима: сеть ужаснули фото "поляны сказок" в России

В Соликамске в Пермском крае России место отдыха детей превратили в декорацию из фильмов ужасов.

Фотографии опубликовали российские СМИ.

Неизвестный "умелец" решил украсить Поляну Сказок - любимое место отдыха горожан с детьми - мягкими игрушками. Большого белого медведя он зажал между двумя деревьями. На стенде для объявлений развесил фигурки игрушечных тигрят. А к стволам деревьев прибил гномов и мышонка. Даже вылепленного снеговика раскрасил красной краской, которая визуально напоминает кровь.

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Фотографии вызвали оживленное обсуждение в сети. Пользователя оставляют сатирические и возмущеные комментарии. Поляну сказок уже сравнили с колонией строгого режима, декорациями к фильмам королей ужасов Хичкока и Стивена Кинга и полями смерти в Камбоджи. Кое-кто предположил, что игрушки, видимо, забрали у расстрелянных детей "врагов народа".

Поляна Сказок появилась в северном районе Соликамска осенью 2017 года неподалеку проспекта Строителей. Место отдыха для детей собственноручно организовали супруги Пантелеевы. Муж и жена поставили лавочки, урны и развесили кормушки для птиц. Поляну украсили деревянными фигурками поросенка, оленя и собаки.

"Апостроф" уже сообщал, что несколько лет назад пользователей социальных сетей шокировали детские костюмы на новогодних праздниках в детских садах Краснодара (Россия). Кроме традиционных для таких детских праздников костюмов королей, пиратов и принцесс, некоторые дети были одеты в милицейскую форму, робу заключенных и поповскую рясу.