Не пустил в салон и прищемил руку: в Запорожье водитель отметился хамской выходкой, фото

26 ноября на автобусной остановке по улице Новгородской в Хортицком районе Запорожья водитель автобуса прищемил руку пожилой женщине.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье".

В 14:20 водитель автобуса МАЗ-203 с бортовым номером 8780, который ехал в направлении остановки БК ЗАлК, грубо вытолкнул из салона пожилую женщину и прищемил ей дверью руку. Свой поступок объяснил тем, что, якобы, пассажирка выглядела неряшливо и от нее плохо пахло.

На фотографии, которую сделали очевидцы, видно, что бабушка стоит у автобуса с тяжелыми сумками и пакетами.

Ранее "Апостроф" писал о том, что в центре Сум произошла трагедия, женщина выпала из маршрутки на проезжую часть и, не приходя в сознание, скончалась в больнице.