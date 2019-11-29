Главари ДНР сделали наглое заявление, грозящее новой войной: реакция сети

Боевики сделали дерзкий выпад, подписав "закон" о якобы расширении своих территориальных "границ", которые определяются всей Донецкой областью, а не только оккупированной ее частью.

Об этом сообщают РИА Новости.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", - пишет издание.

По данным российского СМИ, якобы новоопределение "границы" таким образом не противоречит Минским соглашениям.

В сети бурно стали обсуждать заявление боевиков, отметив странный факт, что "закон" был принят накануне саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоится 9 декабря.

Как ранее сообщал "Апостроф", лидеры стран "нормандской четверки" на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования конфликта на Донбассе.