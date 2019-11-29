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На грани: появились грустные фото с оккупированного Донбасса

пятница, 29 ноября 2019, 01:15
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Фото: 24tv.ua

Луганск за 5 лет российской оккупации с развитого города превратился в обнищавшую "глубинку".

Фотографиями, которые он делал в течение года, поделился местный житель, передает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

Самая популярная услуга для луганчан сейчас - это оформление украинской пенсии без выезда на подконтрольную территорию. Кто не имеет такой возможности, вынужден выживать, как может. Ведь оккупационная власть накопила перед пенсионерами тысячные долги. Пожилые горожане продают книги, посуду, одежду, и даже ордена и медали. На одной из таких фотографий на тротуаре, рядом с орденами, стоит табличка "Помогите выжить". Неравнодушные кладут возле нее бумажные деньги и продукты.

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Из одежды продается почти все. Даже бывшая форма МВД Украины. Те, кто не могут заработать торговлей, на "кравчучках" (вид двухколесной тележки - ред.) вывозят со свалок металлолом и все то, что еще имеет какую-то цену.

На улицах Луганска совсем мало автомобилей. Однако, часто в глаза бросаются инвалидные коляски - за 5 лет войны многие люди потеряли конечности и получили другие тяжелые травмы во время вражеских обстрелов.

В городе замерла ночная жизнь. А при дневном свете исторические здания выглядят разрушенными и заброшенными. В окнах нет стекла, или же они вообще забиты деревянными щитами. В одном окне похоронный венок. Очевидно, недавно в этом месте погиб человек.

Ранее "Апостроф" уже писал о том, как россиянин, который приехал в оккупированный Луганск, был шокирован видом города.

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