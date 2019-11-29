Синоптики раскрыли, когда Украину накроет снег: названа дата

В понедельник, 2 декабря, Украину накроют мощные снегопады.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Днем 2 декабря на западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях в течение суток будет идти снег. 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидают снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах снегопады, образование снежного покрова, высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололед.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что декабрь 2019 будет теплее, чем обычно , но в конце месяца в Украину придут морозы. На Новый год ожидается холодная, хотя и бесснежная погода. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3 ...- 4 днем и -4 ...- 5 ночью. На Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6 ...- 8 днем и -12 ...- 13 ночью.



