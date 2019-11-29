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Священник и поэт-рэпер: появилось видео с необычными бойцами ВСУ на Донбассе

пятница, 29 ноября 2019, 03:19
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На позициях украинских военных вблизи Песок в Донецкой области несут службу необычные солдаты: капеллан отец Сергий и рэпер с позывным "Титомир".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

Отец Сергий в армию пришел капелланом. Но так привык к бойцам, в подразделении которых служил, что остался с ними на правах обычного военного. Рясу священник сменил а камуфляж - так на позициях удобнее.

здесь с ребятами, и есть варю, и за пулеметом стою. Перед боем молюсь и после боя молюсь, поэтому еще для меня самое главное - чтобы наши ребята оставались живыми и невредимыми", - говорит капеллан.

Боец с позывным "Титомир" на передовой начал писать стихи. Чтобы они звучали современно, кладет их на биты и превращает в рэп. На днях военного чуть не застрелил вражеский снайпер.

"Выхожу во двор, честно говоря, в туалет, так и здесь над ухом просвистело два раза", - рассказывает "Титомир".

Недавно "Апостроф" информировал о том, как под Новолуганским (временно оккупированная часть Донецкой области) военнослужащие Национальной гвардии Украины удерживают сложный участок фронта.

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