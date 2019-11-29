Украинские войска понесли очередные потери на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе 29 ноября в результате обстрела противника погиб украинский военный.

Об этом сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Обстоятельств смерти бойца ВСУ и его личные данные пока не сообщается.

Кроме того, в сообщении отмечается, что за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции украинских военных вблизи Водяного, Крымского и Широкино из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Ранее "Апостроф" писал о том, что на позициях украинских военных вблизи Песок в Донецкой области несут службу необычные солдаты: капеллан отец Сергий и рэпер с позывным "Титомир".