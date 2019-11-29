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В Черновцах пенсионер покончил с собой прямо в школе: подробности жуткого ЧП

пятница, 29 ноября 2019, 20:51
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Ночью 28 ноября в помещении школы №4 в Черновцах повесился 68-летний уборщик.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет НТН.

Тело нашли на боковой лестнице. Погибшим оказался пенсионер, убирал двор школы с 16 до 20 часов. Работал на 0,25 ставки. Труп провисел в петле на дверях класса всю ночь. Первым его нашел ученик 9-го класса. Парень позвал уборщицу, а она позвонила в полицию.

"Я здесь работаю около двух лет, его знаю давно, он человек хороший, жизнерадостный, веселый. Случайно увидели, он еще не пришел на смену отработал нормально, оставил записку, а в душе у человека произошло - никто не может знать", - рассказала техничка.

Добавила, что 68-летний мужчина недавно перенес тяжелую и дорогостоящую операцию. А в его квартире отключили газ, потому что хозяин задолжал за коммунальные услуги 10 тысяч гривен. Предполагает, что именно это толкнуло пенсионера на роковой шаг.

Ранее "Апостроф" писал о том, что 3 октября в столице на улице Новополевая 97а между шестым и седьмым этажами повесился парень. Еще ночью он пообщался с родителями, а после этого ушел из квартиры. Утром, когда отец вышел покурить, то обнаружил сына повешенным.

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