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Бойцы ВСУ показали, как будут пускать на дно вражеские корабли: фото с побережья Азовского моря

суббота, 30 ноября 2019, 11:25
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На одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя состоялись военные тренировки с противодесантной обороны побережья Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы. Плотным огнем из гаубиц "Мста-Б" и самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" артиллерийские расчеты уничтожили флагман и корабли охраны.

Одновременно, под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье.

Тренировки на побережье Азовского моря
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Тренировки на побережье Азовского моря
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Тренировки на побережье Азовского моря
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Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
1 / 1
Тренировки на побережье Азовского моря
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Уже почти на выходе из территориальных вод Украины, вражеские корабли, что уцелели во время обстрела, догнала и уничтожила корабельно-катерная группа Объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" Военно-Морских Сил, а также два катера Морской охраны Мариупольского пограничного отряда.

В ходе тренировок, украинские военные в очередной раз доказали, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и уничтожить его на подходах к берегу.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографии боевой подготовки украинских солдат спецназа во время морских учений.

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