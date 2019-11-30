На трассе Киев-Чоп загорелся автобус с десятками туристов: опубликованы фото

Ровенские спасатели на трассе Киев-Чоп ликвидировали возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения Харьков-Познань

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района.

Еще до приезда спасателей водитель самостоятельно с помощью огнетушителя гасил пожар. Пожар был быстро ликвидирован. С 46-ти пассажиров, находившихся в автобусе никто не пострадал.

Огнем поврежден моторный отсек. Однако благодаря быстрым и правильным действиям водителя по тушению удалось на начальной стадии не допустить распространения огня в салон автобуса.

Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1 Загорелся автобус "Харьков-Познань" 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее на одной из стоянок автотранспорта в Киевской области загорелся грузовик Рено, в результате были повреждены два грузовика , легковой автомобиль, авто патрульной полиции и пожарная машина.