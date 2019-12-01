Не дышал, и не билось сердце: сеть взволновала история спасения воина ВСУ, фото

Украинцев растрогала история спасения военного Владимира Товкиза, которого доставили в госпиталь с тяжелым ранением.

Сообщение разместил сотрудник Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Алекс Марченко.

26 сентября в 6.00 заведующий больницей сообщил врачам, чтобы те готовились принимать "тяжелого" пациента - в Днепропетровск вертолетом везли раненого на передовой военного.

"Сразу в реанимационной зал. Состояние крайне тяжелое. Вова сам не дышал, сердце почти не билось, давление приближался к 0, глубокая кома, реакций зрачков на свет нет. За 30 минут стабилизировали давление, выполнена СКТ головного мозга. Масштабы разрушений впечатляли. Пуля залетела под правый глаз, раздробила стенки гайморовой пазухи, пролетела везде все правое полушарие мозга, пробила затылочную кость и остановилась под кожей. Вместе с заведующим НХВ №2 А. Сирко был разработан план операции. Больной был подан в операционную. 4,5 часа длилась сложнейшая нейрохирургическая операция. Проведена декомпрессионная трепанация черепа, удалены обломки костей с раневого канала, поврежденные участки мозга, остановлено кровотечение, выполнена операция по профилактике ликвореи и менингита. К концу операции появилась пульсация мозга, а с ней и надежда на спасение ", - написал Марченко.

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10 дней Владимир Товкиз был в коме. На 11-й день открыл левый глаз и пожал врачу руку. На днях его жена, Екатерина Чернобай, прислала лечащему врачу фотографии, на которых она вместе с мужем гуляет Киевом.

В комментариях к сообщению растроганые украинцы желают Владимиру здоровья и благодарят врачей за его спасение.

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