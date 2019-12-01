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Не хочу стрелять в братьев: украинский "футболист" разозлил сеть заявлением о войне на Донбассе

воскресенье, 01 декабря 2019, 07:47
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Сеть разозлил пост футболиста Евгения Богрова, который пожаловался на то, что в Украине его заставляют вести братоубийственную войну и попросил через интернет убежища в Испании.

Скрин поста опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Некий футболист Евгений Богров, свежий незаконный мигрант в Испанию, рассказал историю, от которой стынет кровь: как его почти загребли в армию "убивать братьев-славян", - написал он.

В сообществе "Испанская ассоциация беженцев и эмигрантов" Богров пожаловался, что 19 ноября к нему в квартиру ворвались вооруженные люди, угрожали, нецензурно ругались и вручили военную повестку. Вроде бы пригрозили, что, если за три дня не появится на пункте военного сбора, то его объявят в розыск.

На следующий день Богров взял билет на самолет и через Барселону вылетел в Валенсию. Теперь хочет получить политическое убежище. Мол, не хочет "стрелять в братьев" на передовой на Донбассе.

О себе рассказал, что родом из Днепропетровска. Несколько лет жил в Киеве и играл за различные футбольные клубы. Официально не работал, чтобы его "не вычислили и не забрали в армию".

На такие заявления сеть взорвалась гневом. Пользователи советуют Богрову получать не испанское подданство, а ехать на оккупированный Донбасс к террористам, которых он пожалел в своем посте. Или же сразу в Россию, если перспектива жизни в ОРДЛО его не устраивает. Также мужчине напомнили, что по украинскому законодательству призывников направляют в зону боевых действий только по предварительному письменному согласию. А насильно этого делать никто не будет.

Некоторые вообще усомнились в существовании украинского футболиста Богрова. Пользователи говорят, что не смогли найти о нем информации в сети и, скорее всего, это фейковая страница провокатора.

Нашим журналистам удалось найти в Facebook страницу на имя Евгения Богрова. Но ее владелец подозрительно неактивен. С 2018 года на странице выставлены лишь несколько фотографий. Также нет контактной информации - лишь указано, что владелец родом из Каменского Днепропетровской области, а сейчас живет в Киеве. В интернете информации о Богрове тоже крайне мало. 23-летний Евгений Богров дважды упоминается как участник футбольной команды "Днепродзержинский колледж физического воспитания", который в 2015 году участвовал в чемпионате Каменского по футболу.

Пока неизвестно, принадлежит ли скандальное сообщение в Facebook именно ему или кто-то воспользовался именем реального человека, чтобы замести следы.

"Апостроф" уже писал о том, что гнев украинцев вызвал рассказ российского наемника Антона "Гранта" Горохова из Саратова, который приехал на Донбасс, чтобы убивать.

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