Новые банкноты и много выходных: какие сюрпризы ждут украинцев в декабре

В декабре в жизни украинцев войдут новые банкноты и монеты и электронные водительские права, пенсионерам пересчитают выплаты, всем повысят прожиточный минимум, а рождественские и новогодние выходные будут длинными.

Отдыхать украинцы в декабре будут 4 дня: 25 декабря отпразднуют Рождество по Григорианскому календарю, а 29 декабря уже начнут готовиться к встрече Нового года.

С 1 декабря вырос и прожиточный минимум. Теперь он составляет 2102 гривны для трудоспособных (было 2007), 1638 для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 для детей с 6 до 18 лет (было 2118) .

Повышение прожиточного минимума повлечет за собой перерасчет пенсий для 11 миллинов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

Также увеличатся и различные социальные выплаты, например, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет - с 849,5 до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 до 1109 грн.

В декабре также уже можно будет пользоваться электронными правами. Цифровое приложение "Действие" позволяет загрузить документ в телефон и предъявлять в случае необходимости.

Также с 20 декабря 2019 года вводятся в обращение монеты номиналом 5 грн, а в середине 2020 года - монеты номиналом 10 грн. С 20 декабря 2019 года вводятся обновленные банкноты номиналом 50 грн, а уже с 25 февраля 2020 - банкноты номиналом 200 грн, которые визуально будут похожи на другие обновленные купюры.

Ранее "Апостроф" сообщал читателям, какая погода ожидает их в начале декабря.