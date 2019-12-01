В Херсоне школьница после ссоры с родителями выпрыгнула из окна: детали трагедии

В Каховском районе Херсонской области несовершеннолетняя девочка после семейной ссоры выпрыгнул из окна многоэтажки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Kherson.net.

14-летняя девочка вернулась со школы и поссорилась с родителями. Потом пошла в свою комнату, открыла окно и выпрыгнула со 2-го этажа.

При падении травмировала поясничный отдел позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 20 ноября полицейские в Херсоне уговорили 15-летнюю девушку не прыгать с крыши восьмиэтажного недостроенного дома. Попытку суицида она транслировала в соцсети.

Тревогу забили учителя школы, где учится ребенок. Они позвонили школьным офицерам полиции. По словам учителей, ученики показали, что их одноклассница в одной из социальных сетей ведет прямой эфир с какой-то высокого недостроя и говорит, что прыгнет оттуда.