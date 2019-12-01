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В Николаеве совершили дерзкое нападение на журналиста: опубликованы фото и видео

воскресенье, 01 декабря 2019, 13:45
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30 ноября в 22:40 по улице Садовой в Николаеве неизвестный мужчина напали на журналиста сайта "Новости-N" Александра Влащенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Нападающий брызнул Влащенку в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся. Деньги и ценные вещи у своей жертвы не взял.

Журналист поднялся к себе в квартиру, где родные вызвали ему "скорую". Медики диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Мужчине понадобилась хирургическая операция.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Виновному грозит штраф или год исправительных работ.

Для Александра Ващенка это уже не первое покушение на здоровье. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. В сентябре 2014 года Влащенка похитили неизвестные. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5:00, допрашивали, угрожали убийством.

"Апостроф" информировал о том, что в сентябре в Изюме (Харьковская область) толпа девушек жестоко избил ровесницу.

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