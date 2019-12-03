IKEA приняла неожиданное решение по судьбе своего первого магазина в Украине

Корпорация IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине. Это уже второй раз, когда крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома переносит дату открытия магазина в Киеве.

По словам представителя компании, магазин в Киеве будет открыт после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сказали в IKEA.

Как сообщал "Апостроф", первый магазин IKEA в Украине планируется открыть в Киеве в строящемся торгово-развлекательном центре Ocean Mall возле станции метро "Лыбедская".