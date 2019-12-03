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Суд дал добро на арест одного из богатейших олигархов Украины: первые подробности

вторник, 03 декабря 2019, 10:10
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3 декабря суд разрешил заочно арестовать одного из самых богатых олигархов Украины Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора об избрании Константину Жеваго меры пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в международный розыск за систематическую неявку в органы следствия.

Жеваго подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины) .Екс-нардепу также инкриминируют причастность к завладению 2 , 5 млрд грн банка Финансы и кредит.

27 сентября ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследования под процессуальным руководства Генпрокуратуры.

"Апостроф" ранее сообщал о том, что в начале ноября к бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго, которого в Украине подозревают в декларировании недостоверной информации, бежал из страны.

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