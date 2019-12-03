В школе Кривого Рога после массового отравления отличились новым "лакомством" для детей: фото

В столовой криворожской школы №118, где в сентябре отравились 18 детей, ученикам продали подгоревшую выпечку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Первый Криворожский".

"Хочу пожаловаться на питание в школе 118, детям продают горелые булки. Завтраки для младших классов ужасные", - написала в редакцию криворожанка.

Она рассказала журналистке, что обратилась к администрации школы, там, утверждает женщина, развели руками и сказали, что не проконтролировали. Также она сообщила о продаже подгорелых булок в отдел образования Саксаганского райисполкома.

Фото: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский

Напомним, что в сентябре в пищеблоке школы №118 ученики младших классов заразились норовирусом из-за нарушений санитарных норм. В октябре столовую школы закрыли. Тогда там отравились 18 учеников. Позже Главное управление Держпродспоживслужбы заявило, что это был уже 21-й случай острой кишечной инфекции у учеников этой школы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе произошло массовое отравление детей в школе №11. Здесь с пищевым отравлением за помощь к медикам обратились 53 ученика.