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Задержание Онищенко в Германии: появилось официальное заявление

вторник, 03 декабря 2019, 19:04
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтверждает задержание Александра Онищенко в Германии .

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина .

По словам представителя САП Ольги Постолюк, информация о задержании Онищенко в Германии соответствует действительности.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - добавила Постолюк.

Напомним, что Онищенко задержали в немецком Аахене еще 29 ноября. Ожидается, что ему изберут меру пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции в Украину.

Чем сейчас завершится уголовное производство против Александра Онищенко, неизвестно. Зато ранее "Апостроф" опубликовал материал, в котором вспомнил о 10 провальных уголовных делах против украинских политиков

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