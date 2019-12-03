Закручивают гайки волонтерам: сети возмутило нововведение с машинами для ВСУ

С воскресенья, 1 декабря, всем подразделениям Вооруженных сил Украины запрещено принимать автомобили, купленные за средства волонтеров.

Об этом сообщил Dudge Oleksandr на своей странице в Facebook.

"Ну что, с 01 декабря машины от волонтеров в ВСУ принимать запрещено! Еще возможно и ранее переданные авто будем возвращать... Плюс установлен лимит таких авто: 5-6 на бат, 1-2 в роту..." – написал он.

По его словам, при этом, даже к ограниченному количеству авто, которые теперь можно будет передавать волонтерам ВСУ, выдвинуто важное техническое условие.

"Машины должны быть только полноприводными. Они сделали нас снова!" – уточнил автор.

В сети тут же стали бурно обсуждать нововведение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ВСУ вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны.