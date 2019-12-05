В Киеве приняли жесткое решение по российской группе, унижающей украинцев

Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" в Киеве после скандала в сети с выступлением в столице российской группы "Воровайки" отменил концерт.

Об этом сообщает издание "Цензор.нет" со ссылкой на заявление "Жовтневого палаца".

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор.", - говорится в заявлении.

В то же время на сайтах по продаже билетов на концерт "Вороваек" в Киеве сообщается о приостановки продажи. Позже с сайтов исчезли анонсы концертов группы в Одессе и Киеве.

Журналисты связывались с компаниями по продаже билетов "Контрамарка" и "Концерт.ЮА". Они отказались назвать организаторов концертов российской группы, а также объяснили, что всего лишь продают билеты.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке собрались шансон-группы "Воровайки" и "БумеR". Там состоялся концерт под названием "Легенды русского шансона".