В Ровно загадочно погибла многодетная мать: видео и рассказ родственников

В Ровно на брусчатке под многоэтажкой нашли мертвой мать троих детей, соседи говорят об убийстве, а родственники - о несчастном случае.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН .

Жители дома вызвали скорую и полицию.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено, на данный момент все выглядит как будто женщина выпрыгнула из окна", - говорит руководитель отдела коммуникации Национальной полиции Ровенской области Антон Крук.

Погибшая той ночью пришла ночевать к брату, который живет в доме, где произошла трагедия.

"Полицейские спросили, где сестра он сообщил, что она спит в соседней комнате", - говорит Антон Крук.

Потом зашел на кухню, где было открыто окно. А женщины в спальне не было.

"Девушка с десятого этажа говорит, что была ссора в квартире. В два часа ночи было ощущение, что дрались. Ее выбросили", - говорит жительница дома.

Другой сосед добавляет, что брат погибшей иногда выпивал и был очень буйный.

В свою очередь, мужчина обвинение отрицает.

В самоубийство, что является основной версии полиции, родственники и односельчане Людмилы не верят. С мужем тоже жили хорошо. Склоняются к тому, что это все же был несчастный случай.

"Она говорила, что ей что-то так плохо. Хотела падать", - вспоминает сестра погибшей Галина Холодько.

Несчастный случай, суицид или убийство - полиция будет проверять все версии.

"Устанавливается круг лиц, с которыми она общалась, последние звонки, сообщения. Все это анализируется. Ждем результаты экспертизы для того, чтобы окончательно были понятны причины смерти", - говорит Антон Крук.

Людмиле был 31. Она имеет трех сыновей. Старшие ходят в начальные классы, младшему 5 лет. Женщина живет в селе в 160 километрах от Ровно. В тот день среднего сына привезла на обследование в больницу и осталась ночевать у брата.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 20 ноября полицейские в Херсоне уговорили 15-летнюю девушку не прыгать с крыши восьмиэтажного недостроенного дома . Попытку суицида она транслировала в соцсети.