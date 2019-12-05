RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

05:26
Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ
04:31
Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде
03:28
Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты
02:31
В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото
01:22
Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове
00:19
В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

6 декабря

23:31
Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают
21:38
В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе
21:02
Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом
20:57
Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе
20:33
В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом
20:15
До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Ровно загадочно погибла многодетная мать: видео и рассказ родственников

четверг, 05 декабря 2019, 23:31
переглянути новину українською

В Ровно на брусчатке под многоэтажкой нашли мертвой мать троих детей, соседи говорят об убийстве, а родственники - о несчастном случае.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН .

Жители дома вызвали скорую и полицию.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено, на данный момент все выглядит как будто женщина выпрыгнула из окна", - говорит руководитель отдела коммуникации Национальной полиции Ровенской области Антон Крук.

Погибшая той ночью пришла ночевать к брату, который живет в доме, где произошла трагедия.

"Полицейские спросили, где сестра он сообщил, что она спит в соседней комнате", - говорит Антон Крук.

Потом зашел на кухню, где было открыто окно. А женщины в спальне не было.

"Девушка с десятого этажа говорит, что была ссора в квартире. В два часа ночи было ощущение, что дрались. Ее выбросили", - говорит жительница дома.

Другой сосед добавляет, что брат погибшей иногда выпивал и был очень буйный.

В свою очередь, мужчина обвинение отрицает.

В самоубийство, что является основной версии полиции, родственники и односельчане Людмилы не верят. С мужем тоже жили хорошо. Склоняются к тому, что это все же был несчастный случай.

"Она говорила, что ей что-то так плохо. Хотела падать", - вспоминает сестра погибшей Галина Холодько.

Несчастный случай, суицид или убийство - полиция будет проверять все версии.

"Устанавливается круг лиц, с которыми она общалась, последние звонки, сообщения. Все это анализируется. Ждем результаты экспертизы для того, чтобы окончательно были понятны причины смерти", - говорит Антон Крук.

Людмиле был 31. Она имеет трех сыновей. Старшие ходят в начальные классы, младшему 5 лет. Женщина живет в селе в 160 километрах от Ровно. В тот день среднего сына привезла на обследование в больницу и осталась ночевать у брата.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 20 ноября полицейские в Херсоне уговорили 15-летнюю девушку не прыгать с крыши восьмиэтажного недостроенного дома . Попытку суицида она транслировала в соцсети.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: