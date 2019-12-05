Зима отступит: синоптики заинтриговали прогнозом на 5 декабря

В четверг, 5 декабря, в Украине ожидается прохладная погода без осадков, средняя температура по стране – около 2 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на всей территории страны будет облачно, вероятность осадков низкая.

Согласно сообщению синоптиков, теплее всего будет в южных областях – в Крыму, Херсоне, Николаеве и Одессе днем будет около 3-5 градусов тепла. Ночью здесь мороз, до -3 градусов.

В центре страны и на западе ожидаются в районе 2-4 градусов тепла, при этом в Ужгороде прохладнее – до -1 градуса. На востоке прохладнее – в Днепре и Харькове от 0 до 2 градусов, в Луганске до -1.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в начале декабря в Украине установится сухая и немного морозная погода.