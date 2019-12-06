Стало известно об ухудшении здоровья гражданина Украины, плененного Кремлем в Крыму

У Джемиля Гафарова, которого российские оккупанты отправили в Симферопольский СИЗО №1 по делу Хизб ут-Тахрир, ухудшилось здоровье.

Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на странице в Facebook.

"У гражданина Украины критически ухудшилось состояние здоровья. Джемиль Гафаров сообщил об обострении болезни почек, проблемах с кишечником, сердцем и ухом. Кроме того, украинского политзаключенного в течение трех недель беспокоит постоянный кашель. Джемиль Гафаров обращался в медицинскую часть пенитенциарного заведения, где он содержится, однако должной помощи гражданину Украины не предоставили ", - написала Денисова.

За последние несколько дней в камере резко похолодало, температура воздуха не поднимается выше 10 градусов по Цельсию. В камере на 24 квадратных метрах сейчас удерживают 10 арестантов.

5 декабря во время обхода в СИЗО Гафаров даже не смог выйти из камеры, поскольку очень плохо себя чувствовал.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что боевики повторно взяли в плен украинца Григория Синченка 1991 года рождения, который уже подвергался пыткам в 2016 году в оккупированном Донецке.