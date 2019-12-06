В сети высмеяли гигантское официозное граффити на Керченском мосту: фото и видео

На Керченском мосту в аннексированном РФ Крыму оккупанты нарисовали странное граффити, которое высмеяли пользователи сети.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Лента.ру".

"Большое граффити с котом Мостиком и строителем нарисовали на Крымском мосту анонимные художники. Рисунок увидят те, кто отправится в Крым на поезде или корабле", - говорится в сообщении.

В интернете пользователи прокомментировали рисунок на мосту.

Как сообщал "Апостроф", Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.

Также в сети показали очередную копию Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась. Также проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.