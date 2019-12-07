Часть Украины накроют дожди: карта погоды на субботу

В субботу, 7 декабря, западную часть Украины накроют дожди.

Об этом предупреждают синоптики "Укргидрометцентра".

В Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях ночью ожидают -5 ...- 1 градус, ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Днем в регионе +2 ...+5 градусов, дождь.

В центре ночью -4 ...- 3 градуса, днем - +2 ...+5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Без осадков.

В Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях ночью и днем без осадков. Ночью столбик термометра покажет -2 ... 0 градусов, а днем температура поднимется до +3 ... + градусов. Ночью и днем без осадков.

На юге Украины ночью ожидают -1 ... +2 градуса, днем - +6 ... +9. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Житомирской, Черниговской, Сумской областях ночью столбик термометра покажет -4 ...-2 градусов, днем поднимется до +1 ... +4 градусов. На всей территории региона без осадков.

В столице 7 декабря без осадков. Ночью ожидают -2 ...-4 градуса, днем термометр покажет +2 ... +4 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в выходные, 7 и 8 декабря, в Украине не ожидается существенных изменений по погоде, осадки ожидаются только в нескольких областях.